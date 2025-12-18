نائب وزير الخارجية الأوكراني في بكين لإجراء محادثات مع مسؤولين صينيين

وصل النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني سيرغي كيسليتسيا إلى بكين المتحالفة مع موسكو لإجراء محادثات مع دبلوماسيين صينيين، وفق ما أعلن على شبكات التواصل الاجتماعي.



وكتب كيسليتسيا في منشوره: "يوم حافل ينتظرنا في بكين"، مضيفا أنه التقى حتى الآن سفير الولايات المتحدة لدى الصين ديفيد بيرديو.



وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية لوكالة فرانس برس أن كيسليتسيا سيجري محادثات مع دبلوماسيين صينيين.



وتشدّد الصين التي تُعَدّ أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا على التزامها الحياد في شأن حرب أوكرانيا، لكنها امتنعت عن إدانة الغزو الروسي.

