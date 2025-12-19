تنظيم الدولة الإسلامية تعليقا على هجوم تدمر: الطلقات أصابت قلب القوات الأميركية والسورية

علق تنظيم الدولة الإسلامية على الهجوم الذي استهدف قوات أميركية وسورية في مدينة تدمر التاريخية السورية بالقول إن "الطلقات أصابت قلب" القوات الأميركية والفصائل السورية المسلحة المعارضة للتنظيم، وذلك في أول تعليق علني له على الهجوم.



وقال الجيش الأميركي إن جنديين أميركيين ومترجما مدنيا قتلوا يوم السبت عندما استهدف مهاجم رتلا للقوات الأميركية والسورية في تدمر قبل أن يُقتل بالرصاص. وأصيب ثلاثة جنود أميركيين بجروح.



واتهم تنظيم الدولة الإسلامية في مقال نشره على قناته على تطبيق تيليغرام أمس الخميس الولايات المتحدة وحلفاءها في سوريا بتشكيل جبهة واحدة ضده. واستخدم التنظيم لغة دينية لتصوير الهجوم على أنه لحظة حاسمة من أجل بث الحماسة في نفوس أنصاره، لكنه لم يعلن صراحة المسؤولية عنه.



ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحادث "بالمروع" وتوعد بالرد.



وقالت وزارة الداخلية السورية يوم الأحد إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص يشتبه في صلتهم بإطلاق النار، ووصفت المهاجم بأنه أحد أفراد قوات الأمن السورية ويُشتبه في تعاطفه مع تنظيم الدولة الإسلامية.



وقالت الوزارة إن وحدات الأمن في تدمر نفذت الاعتقالات بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي.



وتتعاون سوريا مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ولدى الولايات المتحدة قوات متمركزة في شمال شرق سوريا في إطار حملة مستمرة منذ عشر سنوات ضد التنظيم الذي سبق أن سيطر على مناطق واسعة من سوريا والعراق في الفترة من 2014 إلى 2019.