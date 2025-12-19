مسؤول روسي يرحب بقرار قمة الاتحاد الأوروبي بعدم استخدام الأصول الروسية المجمدة

رأى كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي اليوم الجمعة أن "القانون وصوت العقل" انتصرا، بعد أن قرر قادة الاتحاد الأوروبي اقتراض أموال لتمويل أوكرانيا بدلا من استخدام الأصول الروسية المجمدة.



وكتب دميترييف على إكس، في إشارة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين: "ضربة كبيرة لدعاة الحرب في الاتحاد الأوروبي بقيادة أورسولا الفاشلة - أصوات العقل في الاتحاد الأوروبي منعت الاستخدام غير القانوني للاحتياطيات الروسية لتمويل أوكرانيا".