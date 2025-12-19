0min

وزارة الأمن الداخلي الأميركية توقف برنامجا يتيح عشرات الآلاف من تأشيرات الهجرة سنويا

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في وقت متأخر من أمس الخميس أنها أصدرت تعليمات لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية بإيقاف برنامج تأشيرة التنوع بشكل موقت.



ويتيح برنامج تأشيرة التنوع ما يصل إلى 50 ألف تأشيرة هجرة سنويا، وفقا للموقع الإلكتروني للدائرة.