الجيش الأميركي: 5 قتلى في ضربات على سفينتين يشتبه في تهريبهما مخدرات بشرق المحيط الهادي

أعلن الجيش الأميركي أمس الخميس أنه نفذ ضربات استهدفت سفينتين يشتبه في قيامهما بتهريب مخدرات في شرق المحيط الهادي.



وذكرت القيادة الجنوبية الأميركية عبر إكس أنه "قُتل ما مجموعه خمسة إرهابيين من مهربي المخدرات خلال هذه العمليات، ثلاثة منهم في السفينة الأولى واثنان في الثانية. ولم تتعرض أي قوات عسكرية أمريكية للضرر".