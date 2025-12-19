أستراليا تعتزم إطلاق برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة بعد هجوم بونداي

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الجمعة أن بلاده تعتزم إطلاق برنامج وطني لشراء الأسلحة النارية، في أعقاب الهجوم الدامي الذي استهدف احتفالا يهوديا على شاطئ بونداي في سيدني.



وقال ألبانيزي في مؤتمر صحفي: "نتوقع جمع مئات الآلاف من قطع الأسلحة النارية وإتلافها من خلال هذا البرنامج".