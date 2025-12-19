إنزال جوي عراقي في سوريا لاعتقال مطلوبين

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية تنفيذ عملية إنزال جوي ناجحة في الأراضي السورية، أسفرت عن اعتقال مطلوبين للقضاء العراقي.



وأشار بيان قيادة العمليات المشتركة، أوردته "روسيا اليوم" إلى "أن تلك العملية جرت بالتنسيق مع السلطات السورية وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي".



وذكر البيان أن "العملية نُفذت بتوجيه ومتابعة من القائد العام للقوات المسلحة، من خلال قوة جوية تابعة لخلية الصقور الاستخبارية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية".



وقال: "تمكّنت القوة المحمولة جوا، وبالتنسيق مع قوات الأمن السورية وبدعم فني ولوجستي من التحالف الدولي، من تنفيذ إنزال جوي شمال شرقي سوريا والقبض على الشخصَين المطلوبين لصلتهما بتنظيم داعش".



وأكّدت القيادة أن "مثل هذه العمليات النوعية التي يُنفذها أبطال الأجهزة الأمنية تعزز قدرة الدول على مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، وتحمي المصالح الوطنية".