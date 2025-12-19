الدفاع المدني في غزة يعلن سقوط خمسة قتلى في قصف إسرائيلي لمركز إيواء

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدرسة حوّلت إلى ملجأ، في حين قال الجيش إنه أطلق النار على "أفراد مشبوهين".



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إنه تم "انتشال 5 شهداء جراء القصف الإسرائيلي لمركز إيواء مدرسة شهداء غزة" في حي التفاح شرق مدينة غزة (شمال).

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي لفرانس برس إنه "خلال نشاط عملياتي في منطقة الخط الأصفر شمال قطاع غزة، تم رصد عدد من الأفراد المشبوهين في مراكز قيادة غرب الخط الأصفر".

وأضاف الجيش "بعد وقت قصير من رصد المشتبه بهم، أطلقت القوات النار على الأفراد المشتبه بهم للقضاء على التهديد"، لافتًا الى أنه "على علم بالادعاء المتعلق بوقوع إصابات في المنطقة، والتفاصيل قيد المراجعة".

وتابع "يأسف الجيش الإسرائيلي لأي ضرر يلحق بالأفراد غير المتورطين ويعمل على تخفيف الضرر قدر الإمكان".