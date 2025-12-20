الأخبار
محكمة برازيلية ترفض طعنا جديدا للرئيس السابق المسجون جاير بولسونارو

أخبار دولية
2025-12-20 | 02:31
محكمة برازيلية ترفض طعنا جديدا للرئيس السابق المسجون جاير بولسونارو

رفض قاض في المحكمة العليا البرازيلية طعنا جديدا تقدم به الرئيس السابق المسجون جاير بولسونارو ضد إدانته بتهمة الانقلاب، وفق وثيقة محكمة اطلعت عليها وكالة فرانس برس. 
     
وبدأ بولسونارو البالغ 70 عاما بتنفيذ عقوبته بالسجن لمدة 27 عاما في تشرين الثاني الماضي، بعد أن أعلنت أعلى محكمة في البلاد استنفاده كل طرق الاستئناف. 
     
ومع ذلك، قدم محاموه طعنا في جوهر القضية بعد ثلاثة أيام من سجنه.
     
وكانت طعون بولسونارو السابقة والمرفوضة قد ركزت على "الغموض والإغفالات والتناقضات" التي اعتبر انها رافقت محاكمته.
     
وقال القاضي ألكسندر دي مورايس الذي أشرف على محاكمة بولسونارو، إنه لا يعترف بالطعن الجديد الذي يشترط تصويت قاضيين ضد الإدانة. 
     
وكان قاض واحد فقط من أصل خمسة قضاة في هيئة المحكمة العليا، قد صوت ضد إدانة بولسونارو. 
     
ودين السياسي اليميني المتطرف الذي شغل منصب الرئيس من عام 2019 إلى 2022، بتهمة قيادة مؤامرة بعد خسارته الانتخابات لمنع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي منصبه.
     
وأقر الكونغرس ذو الغالبية المحافظة هذا الأسبوع قانونا قد يخفف عقوبة بولسونارو إلى السجن لنحو عامين. 
     
وتعهد لولا باستخدام الفيتو ضد القانون، إلا أن للكونغرس الكلمة الفصل وله الحق في تجاوز قرار الرئيس. 
     
والجمعة، واستجابة لطلب محامي بولسونارو، أذنت المحكمة العليا بنقله إلى مستشفى في برازيليا لإجراء جراحة. 
     
وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة في بيان، أن فحصا طبيا رسميا أكد إصابة بولسونارو بفتق "يتطلب جراحة اختيارية". 
     
كما طلب محامو بولسونارو بأن يتم السماح له بقضاء عقوبته رهن الإقامة الجبرية لأسباب صحية، لكن مورايس رفض هذا الطلب الجمعة.

أخبار دولية

