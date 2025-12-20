مسؤول أوكراني: المحادثات مع الوفدين الأميركي والأوروبي انتهت

أعلن كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف الجمعة، أن المحادثات مع المفاوضين الأميركيين والأوروبيين بشأن تسوية الحرب مع روسيا انتهت، مشيرا الى أن الأطراف المشاركة اتفقت على مواصلة الجهود المشتركة.



وكتب أوميروف على تطبيق تيليغرام: "اتفقنا مع شركائنا الأميركيين على اتخاذ خطوات أخرى وعلى مواصلة عملنا المشترك في المستقبل القريب".



وذكر أنه أبلغ الرئيس فولوديمير زيلينسكي بنتائج المحادثات.