الأردن يؤكد مشاركة سلاح الجو الملكي في الضربات الأميركية على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

أكد الجيش الأردني مشاركة سلاح الجو الملكي في الضربات الأميركية الليلية على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، بعد أسبوع على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين في تدمر وسط سوريا.



وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو الملكي نفذ "ضربات جوية دقيقة استهدفت عدداً من الأهداف التابعة لعصابة داعش الإرهابية في مناطق جنوبي سوريا ... هذه العملية جاءت في إطار الحرب على الإرهاب ومنع التنظيمات المتطرفة من استغلال هذه المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن الجوار السوري والمنطقة".