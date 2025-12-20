أوكرانيا: روسيا تقصف ميناء بيفديني لليوم الثاني

أعلن نائب رئيسة الوزراء الأوكرانية أوليكسي كوليبا أن هجوما روسيا استهدف خزانات في ميناء بيفديني جنوب أوكرانيا، وذلك بعد يوم من هجوم صاروخي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص هناك.



ورأى كوليبا على تطبيق تيليغرام، أن قوات موسكو تستهدف عمدا طرق الإمدادات المدنية في منطقة أوديسا.