إعلام رسمي إيراني: مناورات صاروخية في مدن عدة

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن شهود عيان ومصادر لم تسمها أن مناورات صاروخية تجري في عدد من المدن الإيرانية اليوم.



وبثت القناة التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على تيليغرام وشبكة نور نيوز شبه الرسمية مقاطع فيديو لما يبدو أنها عمليات إطلاق صواريخ، من دون تحديد مواقعها.



وذكرت التقارير أن عمليات الإطلاق تمت من كل من طهران وأصفهان ومشهد.



ولم تتمكن "رويترز" من التحقق بشكل مستقل من صحة مقاطع الفيديو.