الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
تركيا تتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع العام الجديد

أخبار دولية
2025-12-22 | 08:55
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مطلع عام 2026، وذلك عقب محادثات أجراها مع مسؤولين أمريكيين وقطريين ومصريين في ميامي مطلع الأسبوع.

وفي مؤتمر صحفي عقده في دمشق، أوضح فيدان أن المناقشات ركزت على العقبات التي تحول دون انتقال الاتفاق إلى مرحلته التالية.

أخبار دولية

تتوقع

المرحلة

الثانية

اتفاق

العام

الجديد

فنزويلا تعلن أن روسيا أكدت دعمها لها في وجه الحصار الأميركي
إعلام رسمي إيراني: مناورات صاروخية في مدن عدة
مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار دولية
2025-11-25

مصدر تركي لرويترز: مصر وتركيا وقطر تناقش المرحلة الثانية من اتفاق غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-14

ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن

LBCI
خبر عاجل
2025-10-13

ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-21

آمال شحادة: بدء عمل مقر مشترك بين الجنود الإسرائيليين ومئتي جندي أميركي في جنوب إسرائيل للاشراف والتنسيق حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب ومراقبة تنفيذ الاتفاق

LBCI
أخبار دولية
13:16

اشتباكات في حلب تزامنا مع زيارة وفد تركي إلى سوريا

LBCI
أخبار دولية
12:24

مقتل شخص جراء قصف لقوات سوريا الديموقراطية في حلب

LBCI
أخبار دولية
11:27

نيجيريا تعلن حل الخلاف الدبلوماسي مع واشنطن

LBCI
أخبار دولية
11:25

فنزويلا تعلن أن روسيا أكدت دعمها لها في وجه الحصار الأميركي

LBCI
منوعات
10:43

رحّالة جاب العالم يكشف أقذر أربعة أماكن زارها… بينها منطقة في دولة عربية

LBCI
منوعات
10:56

صورة تحوّلت إلى كابوس… موجة تجرف سائحة أمام الكاميرا في مصر وهذا مصيرها (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-21

الجيش: سنقوم بتاريخي 22 و 23 / 12 / 2025 ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00 بإجراء تمارين تدريبية في منطقة القاع – بعلبك تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-30

رئيس الجمهورية اطلع على نشاطات المعهد العربي للتخطيط والتقى سفراء لبنان الجدد

LBCI
أخبار لبنان
08:17

حملة تطعيم شاملة للأبقار على خلفية انتشار مرض الحمى القلاعية

LBCI
أخبار لبنان
08:15

فوج حرس مدينة بيروت دشّن نصبًا وتشديد على التمسك برسالة الشهداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

جلسة مجلس الوزراء... مشروع قانون الانتظام الماليّ في طليعتها

LBCI
أخبار لبنان
07:00

حمادة: "حزب الله” يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

LBCI
أخبار لبنان
06:49

سامي الجميل بعد بعد لقائه السفير الأميركي: المرحلة المقبلة تشكّل امتحاناً للدولة و"حزب الله"

LBCI
أخبار لبنان
05:58

مخزومي: نتمنى أن يُسلّم السلاح الذي دمّر البلد رحمةً بالشعب اللبناني وأن يكون قانون الفجوة المالية عادلًا

LBCI
أخبار لبنان
13:59

العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-21

عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر

LBCI
حال الطقس
04:21

هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !

LBCI
أمن وقضاء
06:56

تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)

LBCI
أخبار دولية
00:58

الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا

LBCI
أخبار لبنان
02:03

معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة

LBCI
أخبار دولية
02:43

الشرطة الأسترالية: إلقاء قنابل قبل هجوم شاطئ بونداي لكنها لم تنفجر

LBCI
أمن وقضاء
02:28

شعبة المعلومات توقف عصابة مؤلّفة من شخصَين يسرقان من داخل منازل في إقليم الخروب

LBCI
أمن وقضاء
07:48

"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر

