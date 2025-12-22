تركيا تتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع العام الجديد

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مطلع عام 2026، وذلك عقب محادثات أجراها مع مسؤولين أمريكيين وقطريين ومصريين في ميامي مطلع الأسبوع.



وفي مؤتمر صحفي عقده في دمشق، أوضح فيدان أن المناقشات ركزت على العقبات التي تحول دون انتقال الاتفاق إلى مرحلته التالية.