فنزويلا تعلن أن روسيا أكدت دعمها لها في وجه الحصار الأميركي

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل الاثنين أنه تلقى اتصالا من نظيره الروسي سيرغي لافروف أعرب فيه عن دعم بلاده "الكامل" في الأزمة بين كراكاس وواشنطن.



وقال غيل في بيان "تطرقنا إلى الاعتداءات والانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي التي تُرتكب في الكاريبي، بما في ذلك الهجمات على القوارب، وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، وأعمال القرصنة غير القانونية التي تنفذها حكومة الولايات المتحدة. وقد جدد لافروف دعمه الكامل بوجه الاعتداءات على بلدنا".

