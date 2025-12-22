نيجيريا تعلن حل الخلاف الدبلوماسي مع واشنطن

أعلنت الحكومة النيجيرية الاثنين أن الخلاف الدبلوماسي الأخير مع الولايات المتحدة والذي هدد فيه الرئيس دونالد ترامب بالتدخل العسكري على خلفية مزاعم بوقوع مجازر بحق المسيحيين، "قد تم حلّه إلى حد كبير".



وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشرين الأول وتشرين الثاني انتقادات مفاجئة لنيجيريا، قائلا إنّ مسيحييها يواجهون "تهديدا وجوديا" يصل إلى حد "الإبادة" وسط النزاعات المسلحة المتعددة التي تشهدها الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.



ورحّب البعض بهذه الحملة الدبلوماسية، فيما اعتبر آخرون أنها قد تؤجّج التوترات الدينية في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، والتي شهدت في الماضي موجات من العنف الطائفي.



وقال وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس في مؤتمر صحافي عُقد في العاصمة بمناسبة نهاية العام "لقد حُلّ الخلاف الدبلوماسي الأخير مع الولايات المتحدة إلى حد كبير من خلال حوار جِدي قائم على الاحترام، توج بتعزيز الشراكة بين أميركا ونيجيريا".



وترفض الحكومة النيجيرية ومحلّلون مستقلون توصيف العنف في البلاد بأنه اضطهاد ديني، وهو خطاب لطالما استخدمه اليمين المسيحي في الولايات المتحدة وأوروبا وكذلك الانفصاليون النيجيريون الذين يحتفظون بلوبي نشط في واشنطن.

