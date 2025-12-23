مادورو: سيكون من الأفضل لو يركز ترامب على الولايات المتحدة بدلا من فنزويلا

رد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على دونالد ترامب قائلا إنه سيكون من الأفضل أن يركّز الرئيس الأميركي على القضايا الداخلية بدلا من تهديد كراكاس.



وقال مادورو في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: "سيكون من الأفضل للرئيس ترامب أن يركز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية في بلاده وأن يهتم بشؤون بلاده الخاصة".



وأضاف: "من غير المعقول أن يخصص 70% من خطاباته ومن تصريحاته ومن وقته، لفنزويلا. ماذا عن الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة المسكينة التي تحتاج إلى مساكن ووظائف يجب توفيرها؟ فليهتم كل ببلده!".



وتابع: "بصراحة، إذا تحدثت معه (ترامب) مجددا سأقول له: ليهتم كل شخص بشؤونه الداخلية. هنا في فنزويلا، نحن نهتم بشؤوننا الخاصة".





