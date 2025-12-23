الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مادورو: سيكون من الأفضل لو يركز ترامب على الولايات المتحدة بدلا من فنزويلا
أخبار دولية
2025-12-23 | 00:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مادورو: سيكون من الأفضل لو يركز ترامب على الولايات المتحدة بدلا من فنزويلا
رد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على دونالد ترامب قائلا إنه سيكون من الأفضل أن يركّز الرئيس الأميركي على القضايا الداخلية بدلا من تهديد كراكاس.
وقال مادورو في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: "سيكون من الأفضل للرئيس ترامب أن يركز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية في بلاده وأن يهتم بشؤون بلاده الخاصة".
وأضاف: "من غير المعقول أن يخصص 70% من خطاباته ومن تصريحاته ومن وقته، لفنزويلا. ماذا عن الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة المسكينة التي تحتاج إلى مساكن ووظائف يجب توفيرها؟ فليهتم كل ببلده!".
وتابع: "بصراحة، إذا تحدثت معه (ترامب) مجددا سأقول له: ليهتم كل شخص بشؤونه الداخلية. هنا في فنزويلا، نحن نهتم بشؤوننا الخاصة".
أخبار دولية
سيكون
الأفضل
ترامب
الولايات
المتحدة
فنزويلا
التالي
إدارة ترامب تعلّق مشاريع طاقة الرياح البحرية متذّرعة بأخطار على الأمن القومي
كمبوديا تطالب تايلاند بعقد محادثاتهما على أرض محايدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:30
ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو
أخبار دولية
00:30
ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو
0
أخبار دولية
2025-12-20
الولايات المتحدة تصادر ناقلة نفط قبالة فنزويلا
أخبار دولية
2025-12-20
الولايات المتحدة تصادر ناقلة نفط قبالة فنزويلا
0
أخبار دولية
2025-12-11
ماتشادو تقول إن الولايات المتحدة ساعدتها على مغادرة فنزويلا
أخبار دولية
2025-12-11
ماتشادو تقول إن الولايات المتحدة ساعدتها على مغادرة فنزويلا
0
آخر الأخبار
2025-10-30
ترامب: الصداقة بين الولايات المتحدة واليابان قوية ومزدهرة وستصبح قريبا أعظم من أي وقت مضى
آخر الأخبار
2025-10-30
ترامب: الصداقة بين الولايات المتحدة واليابان قوية ومزدهرة وستصبح قريبا أعظم من أي وقت مضى
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:36
السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة
أخبار دولية
03:36
السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة
0
أخبار دولية
00:55
ترامب يرى غرينلاد حاجة للأمن القومي بعد غضب دنماركي من تعيين موفد أميركي
أخبار دولية
00:55
ترامب يرى غرينلاد حاجة للأمن القومي بعد غضب دنماركي من تعيين موفد أميركي
0
أخبار دولية
00:51
رئيس وزراء السودان يدعو الأمم المتحدة إلى دعم مبادرته للسلام
أخبار دولية
00:51
رئيس وزراء السودان يدعو الأمم المتحدة إلى دعم مبادرته للسلام
0
أخبار دولية
00:48
إدارة ترامب تعلّق مشاريع طاقة الرياح البحرية متذّرعة بأخطار على الأمن القومي
أخبار دولية
00:48
إدارة ترامب تعلّق مشاريع طاقة الرياح البحرية متذّرعة بأخطار على الأمن القومي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
فنّ
15:17
فيكتوريا بيكهام تخرج عن صمتها بعد قيام ابنها بروكلين بحظر العائلة على إنستغرام
فنّ
15:17
فيكتوريا بيكهام تخرج عن صمتها بعد قيام ابنها بروكلين بحظر العائلة على إنستغرام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
لبنان أمام اختبار الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:58
لبنان أمام اختبار الذكاء الاصطناعي
0
أخبار لبنان
08:20
الرئيس عون مستقبلا اتحاد مجالس رجال الاعمال اللبنانية الخليجية: لبنان يشهد استقرارا ويتخذ خطوات في مجال تشجيع وتبادل وحماية الاستثمارات مع الدول الخليجية
أخبار لبنان
08:20
الرئيس عون مستقبلا اتحاد مجالس رجال الاعمال اللبنانية الخليجية: لبنان يشهد استقرارا ويتخذ خطوات في مجال تشجيع وتبادل وحماية الاستثمارات مع الدول الخليجية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:36
السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة
أخبار دولية
03:36
السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة
0
أخبار لبنان
03:33
مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية..
أخبار لبنان
03:33
مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية..
0
أخبار دولية
00:30
ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو
أخبار دولية
00:30
ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
المغرب يبهر تنظيمياً وفنيا على اعلى مستوى في كرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:02
المغرب يبهر تنظيمياً وفنيا على اعلى مستوى في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
روسيا والصين تؤكد دعمهما لفنزويلا في ظل ضغوط أميركية متزايدة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
روسيا والصين تؤكد دعمهما لفنزويلا في ظل ضغوط أميركية متزايدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
لبنان أمام اختبار الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:58
لبنان أمام اختبار الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
طريق نفق شكا سالك "روحة ورجعة"
تقارير نشرة الاخبار
13:56
طريق نفق شكا سالك "روحة ورجعة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تحديات قسد وآفاق التعاون الاقتصادي… إليكم تفاصيل المباحثات السورية – التركية في دمشق
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تحديات قسد وآفاق التعاون الاقتصادي… إليكم تفاصيل المباحثات السورية – التركية في دمشق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
04:21
هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...
حال الطقس
04:21
هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...
2
أمن وقضاء
06:56
تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)
أمن وقضاء
06:56
تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)
3
فنّ
05:44
من نجم أطفال إلى مشرّد في الشارع… فيديو صادم يكشف مصير ممثل نيكلوديون السابق
فنّ
05:44
من نجم أطفال إلى مشرّد في الشارع… فيديو صادم يكشف مصير ممثل نيكلوديون السابق
4
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
5
أخبار لبنان
04:52
الهيئة العليا للإغاثة: انتهاء أعمال معالجة انزلاق التربة المحاذي لأوتوستراد شكا–حامات وإعادة فتح المسلك الغربي
أخبار لبنان
04:52
الهيئة العليا للإغاثة: انتهاء أعمال معالجة انزلاق التربة المحاذي لأوتوستراد شكا–حامات وإعادة فتح المسلك الغربي
6
أمن وقضاء
07:48
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
07:48
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
7
أخبار لبنان
11:42
قرار لوزير الداخلية بمنع سير الشاحنات خلال عيدي الميلاد ورأس السنة
أخبار لبنان
11:42
قرار لوزير الداخلية بمنع سير الشاحنات خلال عيدي الميلاد ورأس السنة
8
خبر عاجل
07:01
معلومات أولية عن استهداف سيارة في القنيطرة قضاء صيدا وكان في داخلها ثلاثة اشخاص
خبر عاجل
07:01
معلومات أولية عن استهداف سيارة في القنيطرة قضاء صيدا وكان في داخلها ثلاثة اشخاص
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More