إدارة ترامب تعلّق مشاريع طاقة الرياح البحرية متذّرعة بأخطار على الأمن القومي

أعلنت وزارة الداخلية الأميركية أنها علّقت كل عقود إيجار مشاريع طاقة الرياح البحرية الخمسة القيد الإنشاء في البلاد، متحدّثة عن أخطار غير محددة على الأمن القومي، ما أثار شكوكا جديدة حول مستقبل صناعة يكرهها الرئيس دونالد ترامب.وأشارت وزارة الداخلية في بيانها إلى أخطار متعلقة بالأمن القومي ناجمة عن المشاريع، وكلها قبالة ساحل المحيط الأطلسي حددها البنتاغون في تقارير سرية "أُنجزت أخيرا".وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من حكم قاض بأن الحظر الشامل على التراخيص البحرية الجديدة الذي وقعه ترامب في أول يوم له في منصبه في كانون الثاني، غير قانوني.ولم تحدد وزارة الداخلية طبيعة الأخطار، لكنها أشارت إلى أن وزارة الطاقة حددت في السابق أيضا مشكلات محتملة متعلقة بتداخل للرادار.ومن شأن القرار الذي يسري مفعوله فورا، توفير الوقت اللازم لتخفيف مخاوف الحكومة، بحسب وزارة الداخلية.