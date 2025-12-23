رئيس وزراء السودان يدعو الأمم المتحدة إلى دعم مبادرته للسلام

حضّ رئيس الوزراء السوداني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على دعم خطة حكومته لتحقيق السلام في البلاد التي دمّرتها الحرب.وفي مقر المؤسسة في نيويورك، دعا رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى "وقف إطلاق النار، تحت رقابة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية على أن يتزامن معه انسحاب الميليشيا المتمردة من كافة المناطق التي تحتلها" و"نزع سلاحها".كما دعا إلى "حوار سوداني سوداني في خلال الفترة الانتقالية" للاتفاق على أسس الحكم، على أن تختتم المرحلة الانتقالية بانتخابات عامة تحت رقابة دولية.وأعرب كامل إدريس عن أمله في الحصول على "دعم غير مشروط" من أعضاء مجلس الأمن لهذه الخطة "المكمّلة لمبادرة السلام السعودية الأميركية المصرية".