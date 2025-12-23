ترامب يرى غرينلاد حاجة للأمن القومي بعد غضب دنماركي من تعيين موفد أميركي

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حاجة بلاده الى غرينلاند لضرورات "الأمن القومي"، بعد غضب دنماركي من إعلان واشنطن تعيين موفد خاص للجزيرة ذات الحكم الذاتي التابعة لكوبنهاغن.



وأضاف: "اذا نظرتم الى غرينلاند، اذا نظرتم على امتداد سواحلها، ترون سفنا روسية وصينية في كل مكان"، متابعا "نحتاج إليها من أجل الأمن القومي".



وأكد أنه "يجب أن نحصل عليها"، مشيرا الى أن لاندري سيقود هذه المهمة.



وكان الأخير تعهد بالعمل على جعل غرينلاند "جزءا من الولايات المتحدة". وتوجه في منشور على منصة إكس الأحد بعيد تعيينه، الى ترامب بالقول "إنّه شرف لي أن أخدمكم تطوّعا في جعل غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة".