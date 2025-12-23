السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة

اعتبر السفير الاميركي لدى اسرائيل مايك هاكابي ان على الجيش اللبناني ان يكون اقوى على الرغم من انه يحاول.وقال وفي مقابلة مع INSS الاسرائيلية: "علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة"، مشيرا الى أن كلما زادت قوة الجيش اللبناني انخفض منسوب التهديد الاسرائيلي.