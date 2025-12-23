الأخبار
مقتل 5 من أفراد الشرطة الباكستانية في كمين
أخبار دولية
2025-12-23 | 04:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مقتل 5 من أفراد الشرطة الباكستانية في كمين
أعلنت الشرطة الباكستانية إن خمسة من أفرادها لقوا حتفهم عندما تعرضت سيارتهم لكمين في هجوم بالقنابل وإطلاق النار في شمال غرب البلاد، في الوقت الذي تعاني فيه باكستان من عودة عنف المتشددين.
وأضافت الشرطة الإقليمية أن السيارة استهدفت أولا بعبوات ناسفة بدائية الصنع قبل أن يفتح المهاجمون النار، ما أسفر عن مقتل أربعة من أفراد الشرطة وسائق السيارة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم اليوم.
وندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالهجوم وقال: "لطالما لعبت الشرطة دورا في الخطوط الأمامية في الحرب على الإرهاب".
أخبار دولية
أفراد
الشرطة
الباكستانية
اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على تبادل نحو ثلاثة آلاف أسير
السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة
0
أخبار دولية
2025-10-17
مقتل 8 من قوات الأمن في كمين مسلّح في نيجيريا
أخبار دولية
2025-10-17
مقتل 8 من قوات الأمن في كمين مسلّح في نيجيريا
0
أخبار دولية
2025-10-15
مقتل أكثر من 10 مدنيين وعسكريين في اشتباكات على الحدود الباكستانية الأفغانية
أخبار دولية
2025-10-15
مقتل أكثر من 10 مدنيين وعسكريين في اشتباكات على الحدود الباكستانية الأفغانية
0
أخبار دولية
2025-10-02
الشرطة الفرنسية ألقت القبض على أفراد طاقم ناقلة يُشتبه انتمائها لأسطول الظل الروسي
أخبار دولية
2025-10-02
الشرطة الفرنسية ألقت القبض على أفراد طاقم ناقلة يُشتبه انتمائها لأسطول الظل الروسي
0
أخبار دولية
2025-10-16
"تلفزيون سوريا": مقتل 4 أفراد من الجيش باستهداف حافلة شرق دير الزور
أخبار دولية
2025-10-16
"تلفزيون سوريا": مقتل 4 أفراد من الجيش باستهداف حافلة شرق دير الزور
0
أخبار دولية
09:10
وزير الدفاع الإسرائيلي يتعهد ببقاء الجيش في غزة
أخبار دولية
09:10
وزير الدفاع الإسرائيلي يتعهد ببقاء الجيش في غزة
0
أخبار دولية
08:54
فولكر تورك يطالب الحوثيين بإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة "فورا"
أخبار دولية
08:54
فولكر تورك يطالب الحوثيين بإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة "فورا"
0
أخبار دولية
08:51
وزارة العدل الأميركية: الوثائق الجديدة في قضية إبستين تتضمن مزاعم ضد ترامب "غير حقيقية ومبالغ فيها"
أخبار دولية
08:51
وزارة العدل الأميركية: الوثائق الجديدة في قضية إبستين تتضمن مزاعم ضد ترامب "غير حقيقية ومبالغ فيها"
0
أخبار دولية
08:21
الملك عبدﷲ الثاني يؤكد للرئيس عون دعم الأردن لجهود لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته
أخبار دولية
08:21
الملك عبدﷲ الثاني يؤكد للرئيس عون دعم الأردن لجهود لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته
0
خبر عاجل
2025-12-22
الرئيس عون لوزير الدفاع الايطالي: لبنان يرحب بمشاركة ايطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة تحل محل "اليونيفيل" بعد اكتمال انسحابها عام 2027 ونعتمد على دول صديقة مثل إيطاليا للدفع في اتجاه إنجاح العملية التفاوضية والوصول الى نتائج ايجابية
خبر عاجل
2025-12-22
الرئيس عون لوزير الدفاع الايطالي: لبنان يرحب بمشاركة ايطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة تحل محل "اليونيفيل" بعد اكتمال انسحابها عام 2027 ونعتمد على دول صديقة مثل إيطاليا للدفع في اتجاه إنجاح العملية التفاوضية والوصول الى نتائج ايجابية
0
أخبار دولية
2025-12-14
الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه
أخبار دولية
2025-12-14
الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه
0
أخبار لبنان
2025-12-08
وزير الداخلية استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
2025-12-08
وزير الداخلية استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه
0
أمن وقضاء
02:18
ينشطان بعمليات النشل في مناطق جبل لبنان.. "المعلومات" كشفت هويّتَيهما وأوقفتهما في الليلكي
أمن وقضاء
02:18
ينشطان بعمليات النشل في مناطق جبل لبنان.. "المعلومات" كشفت هويّتَيهما وأوقفتهما في الليلكي
0
أخبار لبنان
08:06
مجلس الوزراء يستكمل البحث في مشروع قانون الفجوة المالية... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
08:06
مجلس الوزراء يستكمل البحث في مشروع قانون الفجوة المالية... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:08
فضل الله من الدوحة: المنطقة تمر بتحديات كبيرة على ضوء التهديدات المتصاعدة من قبل حكومة نتنياهو
أخبار لبنان
07:08
فضل الله من الدوحة: المنطقة تمر بتحديات كبيرة على ضوء التهديدات المتصاعدة من قبل حكومة نتنياهو
0
أخبار لبنان
06:25
جعجع: وزراء "القوات" سيصوّتون ضد قانون الانتظام المالي لأنه لا يعيد الودائع
أخبار لبنان
06:25
جعجع: وزراء "القوات" سيصوّتون ضد قانون الانتظام المالي لأنه لا يعيد الودائع
0
أخبار دولية
03:36
السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة
أخبار دولية
03:36
السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة
0
أخبار لبنان
03:33
مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية..
أخبار لبنان
03:33
مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية..
0
أخبار دولية
00:30
ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو
أخبار دولية
00:30
ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
المغرب يبهر تنظيمياً وفنيا على اعلى مستوى في كرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:02
المغرب يبهر تنظيمياً وفنيا على اعلى مستوى في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
روسيا والصين تؤكد دعمهما لفنزويلا في ظل ضغوط أميركية متزايدة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
روسيا والصين تؤكد دعمهما لفنزويلا في ظل ضغوط أميركية متزايدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
لبنان أمام اختبار الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:58
لبنان أمام اختبار الذكاء الاصطناعي
1
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
02:46
أدرعي: قضينا على ثلاثة عناصر في حزب الله ومن بينهم عنصر خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني
أمن وقضاء
02:46
أدرعي: قضينا على ثلاثة عناصر في حزب الله ومن بينهم عنصر خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني
3
أخبار لبنان
11:42
قرار لوزير الداخلية بمنع سير الشاحنات خلال عيدي الميلاد ورأس السنة
أخبار لبنان
11:42
قرار لوزير الداخلية بمنع سير الشاحنات خلال عيدي الميلاد ورأس السنة
4
أمن وقضاء
09:46
لمناسبة عيدَي الميلاد ورأس السنة..تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور
أمن وقضاء
09:46
لمناسبة عيدَي الميلاد ورأس السنة..تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور
5
خبر عاجل
04:52
مصادر للـLBCI: حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة ويتضمّن قدراً كبيراً من العدالة
خبر عاجل
04:52
مصادر للـLBCI: حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة ويتضمّن قدراً كبيراً من العدالة
6
اخبار البرامج
09:56
فوز المشترك أنطوان فرنجية بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
اخبار البرامج
09:56
فوز المشترك أنطوان فرنجية بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
7
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…
8
حال الطقس
01:30
منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...
حال الطقس
01:30
منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...
