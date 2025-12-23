مقتل 5 من أفراد الشرطة الباكستانية في كمين

أعلنت الشرطة الباكستانية إن خمسة من أفرادها لقوا حتفهم عندما تعرضت سيارتهم لكمين في هجوم بالقنابل وإطلاق النار في شمال غرب البلاد، في الوقت الذي تعاني فيه باكستان من عودة عنف المتشددين.



وأضافت الشرطة الإقليمية أن السيارة استهدفت أولا بعبوات ناسفة بدائية الصنع قبل أن يفتح المهاجمون النار، ما أسفر عن مقتل أربعة من أفراد الشرطة وسائق السيارة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم اليوم.



وندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالهجوم وقال: "لطالما لعبت الشرطة دورا في الخطوط الأمامية في الحرب على الإرهاب".

