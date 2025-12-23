وزير الدفاع الإسرائيلي يتعهد ببقاء الجيش في غزة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب أبدًا بشكل كامل من قطاع غزة لأسباب أمنية، وأنه سيتم تشكيل وحدة عسكرية مدنية في القطاع الفلسطيني.



وقال كاتس في كلمه ألقاها: "نحن موجودون في عمق غزة ولن نغادر غزة بأكملها أبدًا. لن يكون هناك شيء من هذا القبيل. نحن هناك للحماية، ولمنع (تكرار) ما حدث"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023.



وأوضح كاتس أنه "عندما يحين الوقت، في شمال غزة... سنشكل وحدات ناحال بدلا من المجتمعات (الإسرائيلية) التي تم إبعادها. سنفعل ذلك بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب"، في إشارة إلى لواء بالجيش الإسرائيلي.



وشدد على أن اسرائيل لا نثق في أي شخص آخر لحماية مواطنيها، مشيرًا إلى ما قال إنه ضروري أيضًا في لبنان وسوريا.



