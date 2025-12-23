العراق يعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل ويتخذ إجراءات بديلة لضمان استمرار إنتاج الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن توقف الغاز الإيراني بالكامل، فيما أشارت إلى اتخاذ إجراءات بديلة لتجاوز الأزمة بمحطات الإنتاج لحين معاودة إطلاقاته.



وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "إن ضخ الغاز الإيراني متوقف بالكامل، وخسارة المنظومة الكهربائية ما بين (4000 الى 4500 ميغاواط)، نتيجة توقف بعض الوحدات التوليدية وتحديد أحمال وحدات أخرى بمحطات الإنتاج، مما أثر على ساعات التجهيز".



وأضاف أن "الجانب الإيِراني أرسل برقية أشعر فيها وزارة الكهرباء بتوقف ضخ الغاز بشكل كامل لظروف طارئة"، مشيرًا الى أن "الوزارة لجأت إلى الوقود البديل المحلي بالتنسيق مع وزارة النفط لتجهيز محطات الكهرباء".



وأكد أن "الإنتاج تحت السيطرة، ولا تزال المحطات عاملة رغم تأثر البعض منها بنقص الغاز"، موضحاً أن "الكهرباء استعدت لذروة الأحمال الشتوية من خلال عمليات الصيانة والتأهيل والتوسعة الجارية في محطات توليد الكهرباء".



فيما لفت إلى أن "هنالك تنسيقاً مع وزارة النفط لسد الحاجة المحلية لحين عودة ضخ الغاز المستورد".