إعلام الإنفصاليين اليمنيين المدعومين من الإمارات يتحدث عن غارات سعودية على مواقعهم في حضرموت

نقلت قناة عدن المستقلة التابعة للانفصاليين اليمنيين المدعومين من الإمارات أن سلاح الجو السعودي أغار على مواقع لهم في محافظة حضرموت.



وقالت القناة في منشور على منصة "فيسبوك" إن "سلاح الجو السعودي يقصف مواقع لقوات النخبة الحضرمية في وادي نحب بحضرموت".



وتحدثت مصادر من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات لوكالة فرانس برس عن ثلاث غارات جوية.