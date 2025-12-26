المجلس الانتقالي في جنوب اليمن يعلن تعرّض مواقعه لغارات سعودية



أعلن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات أن السعودية التي تقود التحالف الداعم للحكومة المعترف بها دوليا قصفت مواقع له في حضرموت الجمعة، غداة مطالبتها إياه بسحب قواته من مناطق سيطر عليها أخيرا في ما كان يُشكّل دولة اليمن الجنوبي.



وسيطر المجلس المنضوي في إطار الحكومة على أجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية لا سيما حضرموت والمهرة في وقت سابق هذا الشهر. وقال إن العملية تهدف إلى طرد الإسلاميين ووقف عمليات التهريب لصالح المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى.



وأثار تقدّم المجلس الانتقالي مخاوف من توترات مع فصائل حكومية أخرى، ومن احتمال سعيه للانفصال بهدف إحياء "اليمن الجنوبي" الذي كان مستقلا.



ونقلت قناة عدن المستقلة التابعة للانفصاليين أن سلاح الجو السعودي أغار على مواقع لهم في حضرموت الجمعة.



وقالت في منشور على صفحتها على موقع فيسبوك "سلاح الجو السعودي يقصف مواقع لقوات النخبة الحضرمية في وادي نحب بحضرموت".



ونشرت مقطع فيديو يظهر تصاعد سحب من الدخان في منطقة صحراوية تتواجد فيها سيارات رباعية الدفع بيضاء اللون.



ولم يُبلغ بعد عن وقوع ضحايا. كما لم تعلّق السعودية بعد على الغارات.