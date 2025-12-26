خمسة قتلى و17 جريحا بانفجار داخل مسجد في مدينة حمص

قتل خمسة أشخاص وأصيب 17 بجروح في محصلة أولية جراء انفجار داخل مسجد علي بن أبي طالب، في حي ذي غالبية علوية في مدينة حمص في وسط سوريا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية، من دون أن تحدد سببه.



وأشارت وسائل الإعلام الرسمية الى أن قوات الأمن ⁠فرضت طوقًا ‍أمنيًا حول المنطقة ‍وتحقق في ‌الأمر.



في حين نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين محليين أن الإنفجار قد يكون ناجمًا عن تفجير انتحاري أو متفجرات وضعت هناك.