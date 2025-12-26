المجلس الانتقالي: الغارات السعودية لن تثني جنوب اليمن "عن المضي نحو استعادة كامل حقوقه"

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني المدعوم من الإمارات، أن الغارات التي شنّتها السعودية الجمعة على مواقع له، لن تثني الجنوبيين عن استعادة "كامل حقوقهم"، مبديا انفتاحه على "ترتيبات" أمنية مع الرياض الداعمة للحكومة المعترف بها.



ورأى المجلس في بيان، أن القصف الجوي الذي قال إن السعودية نفذته على محافظة حضرموت "لن يخدم أي مسار تفاهم ولن يثني شعب الجنوب عن المضي نحو استعادة كامل حقوقه"، مؤكدا "انفتاحه على أي تنسيق أو ترتيبات تقوم على أساس ضمان حماية أمن ووحدة وسلامة الجنوب وضمان عدم عودة التهديدات الأمنية، وبما يلبي تطلعات وإرادة شعبنا الجنوبي، والمصالح المشتركة مع الأشقاء في المملكة".