مستشفى العودة في غزة يعلن تعليق معظم خدماته بسبب نقص الوقود

أعلن مستشفى العودة في النصيرات بوسط قطاع غزة تعليق معظم خدماته "موقتا" بسبب نقص الوقود، مع الإبقاء على الخدمات الأساسية فقط مثل قسم الطوارئ.



وقال مدير البرامج في جمعية العودة الصحية والمجتمعية التي تدير المستشفى أحمد مهنا لوكالة فرانس برس: "معظم الخدمات معلقة موقتا بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات".



وأضاف: "يتواصل تقديم الخدمات الحيوية فقط أي أقسام الطوارئ والولادة والأطفال"، مشيرا إلى أنّ إدارة المستشفى اضطرت لاستئجار مولد كهربائي لضمان تقديم حد أدنى من الخدمات.



وأوضح أنّ المستشفى يستهلك عادة يوميا ما بين ألف الى 1200 لتر من الديزل، إلا أنّ المخزون الحالي لا يتجاوز 800 فقط، وهي كمية غير كافية لاستمرار تشغيل مختلف الأقسام.



وحذّر من أن "استمرار أزمة الوقود يهدد بشكل مباشر قدرة المستشفى على تقديم خدماتها الأساسية".