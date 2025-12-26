السلطات الإسرائيلية: مقتل شخصين في هجوم شنه فلسطيني

أعلنت خدمات الطوارئ الإسرائيلية أن فلسطينيا دهس رجلا وطعن امرأة مما أسفر عن مقتلهما في شمال إسرائيل.



وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن المهاجم، وهو من سكان الضفة الغربية المحتلة، أصيب بعد إطلاق مدني النار عليه في الموقع ونُقل إلى المستشفى.



وأضافت الشرطة أنه "كان هجوما إرهابيا".