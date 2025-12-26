كاتس يأمر الجيش بالتحرك "بقوة" في قباطية بعد الهجوم في شمال إسرائيل

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش بشن عملية في بلدة قباطية بالضفة الغربية المحتلة، والتي يتحدر منها منفذ الهجوم الذي أودى بشخصين في شمال إسرائيل.



وجاء في بيان صادر عن مكتبه: "أصدر وزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليماته للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة وفورا ضد قرية قباطية التي خرج منها الإرهابي القاتل، من أجل تحديد مكان كل إرهابي وإحباطه وضرب البنية التحتية الإرهابية في القرية".