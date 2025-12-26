زيلينسكي سيلتقي ترامب في فلوريدا الأحد

يجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظيره الأميركي دونالد ترامب الأحد في فلوريدا لمناقشة مساعي إنهاء الحرب مع روسيا، وفق ما أعلنت كييف.



وقال أحد مستشاري الرئيس الأوكراني إنه "خُطّط لعقد الاجتماع" الأحد، بعدما كان زيلينسكي قد كشف في وقت سابق عن لقاء مرتقب قريبا مع نظيره الأميركي.