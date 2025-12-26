الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إسرائيل تعلن الاعتراف بأرض الصومال "دولة مستقلة"
أخبار دولية
2025-12-26 | 09:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إسرائيل تعلن الاعتراف بأرض الصومال "دولة مستقلة"
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف بأرض الصومال "دولة مستقلة ذات سيادة"، وهو أول اعتراف رسمي بالجمهورية المعلنة من جانب واحد والتي انفصلت عن الصومال.
وجاء في بيان صادر عن مكتبه: "وقع رئيس الوزراء نتانياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر ورئيس جمهورية أرض الصومال إعلانا مشتركا ومتبادلا".
أخبار دولية
الاعتراف
الصومال
"دولة
مستقلة"
التالي
نيجيريا تعلن أن العمليات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة ستتواصل
مجموعة "سرايا أنصار السنّة" المتطرفة تتبنى تفجير المسجد في وسط سوريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:51
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو يعلن اليوم اعتراف إسرائيل رسميا بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة
آخر الأخبار
08:51
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو يعلن اليوم اعتراف إسرائيل رسميا بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة
0
أخبار دولية
12:52
تركيا تندد بـ"التدخل السافر" من إسرائيل في شؤون الصومال إثر اعترافها بأرض الصومال
أخبار دولية
12:52
تركيا تندد بـ"التدخل السافر" من إسرائيل في شؤون الصومال إثر اعترافها بأرض الصومال
0
خبر عاجل
09:14
نتنياهو: إسرائيل تعترف بجمهورية أرض الصومال "دولة مستقلة وذات سيادة"
خبر عاجل
09:14
نتنياهو: إسرائيل تعترف بجمهورية أرض الصومال "دولة مستقلة وذات سيادة"
0
أخبار دولية
10:28
مصر والصومال وتركيا وجيبوتي تندد باعتراف إسرائيل بأرض الصومال دولة ذات سيادة
أخبار دولية
10:28
مصر والصومال وتركيا وجيبوتي تندد باعتراف إسرائيل بأرض الصومال دولة ذات سيادة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:12
زيلينسكي: روسيا هاجمت أوكرانيا بحوالي 500 طائرة مسيرة و40 صاروخا خلال الليل
أخبار دولية
05:12
زيلينسكي: روسيا هاجمت أوكرانيا بحوالي 500 طائرة مسيرة و40 صاروخا خلال الليل
0
أخبار دولية
04:17
زيلينسكي: الهجوم على كييف يظهر أن روسيا "لا تريد إنهاء الحرب"
أخبار دولية
04:17
زيلينسكي: الهجوم على كييف يظهر أن روسيا "لا تريد إنهاء الحرب"
0
أخبار دولية
01:52
التحالف بقيادة السعودية: التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد في حضرموت باليمن سيتم التعامل معها لحماية المدنيين
أخبار دولية
01:52
التحالف بقيادة السعودية: التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد في حضرموت باليمن سيتم التعامل معها لحماية المدنيين
0
أخبار دولية
00:44
بارو يرحب بإقرار الحكومة مشروع قانون الانتظام المالي
أخبار دولية
00:44
بارو يرحب بإقرار الحكومة مشروع قانون الانتظام المالي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-08
برو: من يعتقد أنّ الاعتداءات ستضعف من بيئة المقاومة فهو واهم
أخبار لبنان
2025-12-08
برو: من يعتقد أنّ الاعتداءات ستضعف من بيئة المقاومة فهو واهم
0
خبر عاجل
2025-12-26
غارات إسرائيلية على منطقة الهرمل في البقاع شرقي لبنان
خبر عاجل
2025-12-26
غارات إسرائيلية على منطقة الهرمل في البقاع شرقي لبنان
0
أمن وقضاء
2025-10-05
وقفة إحتجاجية لـ"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" أمام سرايا صور
أمن وقضاء
2025-10-05
وقفة إحتجاجية لـ"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" أمام سرايا صور
0
أخبار دولية
00:44
بارو يرحب بإقرار الحكومة مشروع قانون الانتظام المالي
أخبار دولية
00:44
بارو يرحب بإقرار الحكومة مشروع قانون الانتظام المالي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
سباق إطالة العمر: عندما تتحوّل الشيخوخة إلى ملف علمي وسياسي
تقارير نشرة الاخبار
13:58
سباق إطالة العمر: عندما تتحوّل الشيخوخة إلى ملف علمي وسياسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الـVAPE يسرّع الشيخوخة: ما لا يخبرك به مروّجو السجائر الإلكترونية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الـVAPE يسرّع الشيخوخة: ما لا يخبرك به مروّجو السجائر الإلكترونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
أكبر مغارة ميلادية متحركة تجسّد كلمات الكتاب المقدس!
تقارير نشرة الاخبار
13:50
أكبر مغارة ميلادية متحركة تجسّد كلمات الكتاب المقدس!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ترامب يضرب داعش في نيجيريا… أمن الخارج في معركة الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ترامب يضرب داعش في نيجيريا… أمن الخارج في معركة الداخل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
دعواتٌ إسرائيلية لتقويض قدرات حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:18
دعواتٌ إسرائيلية لتقويض قدرات حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
فرضية فقدان أحمد شكر على يد الموساد قائمة لهذه الأسباب
تقارير نشرة الاخبار
13:11
فرضية فقدان أحمد شكر على يد الموساد قائمة لهذه الأسباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
لبنان جاهز للإنتقال الى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح... وخطوات مطلوبة من قبل الاحتلال
تقارير نشرة الاخبار
13:09
لبنان جاهز للإنتقال الى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح... وخطوات مطلوبة من قبل الاحتلال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الفجوة من الحكومة إلى مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الفجوة من الحكومة إلى مجلس النواب
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 26-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 26-12-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:08
الدفاع المدني: انقاذ مواطن حاول الانتحار قبالة صخرة الروشة
أخبار لبنان
09:08
الدفاع المدني: انقاذ مواطن حاول الانتحار قبالة صخرة الروشة
2
حال الطقس
01:15
المنخفضات الجوية مستمرة... إليكم الطقس بالتفاصيل
حال الطقس
01:15
المنخفضات الجوية مستمرة... إليكم الطقس بالتفاصيل
3
أمن وقضاء
04:30
غافل شقيقه أثناء نومه وخنقه... وشعبة المعلومات كشفت ملابسات الجريمة وأوقفته
أمن وقضاء
04:30
غافل شقيقه أثناء نومه وخنقه... وشعبة المعلومات كشفت ملابسات الجريمة وأوقفته
4
أخبار لبنان
11:49
بيان من رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح حول القرارات بشأن توسعة أوتوستراد زوق مصبح - طبرجا - كفرياسين
أخبار لبنان
11:49
بيان من رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح حول القرارات بشأن توسعة أوتوستراد زوق مصبح - طبرجا - كفرياسين
5
أخبار لبنان
08:42
تغريدة لجنبلاط... هذا ما جاء فيها
أخبار لبنان
08:42
تغريدة لجنبلاط... هذا ما جاء فيها
6
خبر عاجل
08:01
نواف سلام بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية: المودعون التي تقل قيمة ودائعهم عن الـ100 الف دولار سيحصلون على أموالهم كاملة ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين
خبر عاجل
08:01
نواف سلام بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية: المودعون التي تقل قيمة ودائعهم عن الـ100 الف دولار سيحصلون على أموالهم كاملة ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين
7
خبر عاجل
07:27
مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الفجوة المالية
خبر عاجل
07:27
مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الفجوة المالية
8
خبر عاجل
08:00
مجلس شورى الدولة يبطل إنتخابات رئاسة ونيابة رئاسة إتحاد بلديات جزين
خبر عاجل
08:00
مجلس شورى الدولة يبطل إنتخابات رئاسة ونيابة رئاسة إتحاد بلديات جزين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More