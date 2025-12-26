إسرائيل تعلن الاعتراف بأرض الصومال "دولة مستقلة"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف بأرض الصومال "دولة مستقلة ذات سيادة"، وهو أول اعتراف رسمي بالجمهورية المعلنة من جانب واحد والتي انفصلت عن الصومال.



وجاء في بيان صادر عن مكتبه: "وقع رئيس الوزراء نتانياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر ورئيس جمهورية أرض الصومال إعلانا مشتركا ومتبادلا".