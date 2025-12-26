نيجيريا تعلن أن العمليات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة ستتواصل

توقعت نيجيريا مزيدا من الضربات ضد الجماعات الجهادية بعد تلك التي نفذتها القوات الأميركية في شمال البلاد يوم عيد الميلاد.



وردا على سؤال حول إمكانية شن المزيد من الضربات، قال وزير الخارجية يوسف توجار لمحطة التلفزيون المحلية "تشانلز تي في"، "إنها عملية مستمرة، ونحن نعمل مع الولايات المتحدة، كما أننا نتعاون مع دول أخرى".



وكشف أن "نيجيريا هي التي قدمت المعلومات الاستخباراتية" إلى واشنطن، معلنا أنه تحدث هاتفيا مع نظيره الأميركي ماركو روبيو.



وقال توجار: "تحدثنا مرتين. تحدثنا لمدة 19 دقيقة قبل الهجوم، ثم تحدثنا مرة أخرى لمدة خمس دقائق قبل أن يبدأ".



وأكد وزير الخارجية النيجيري أنه أجرى مناقشات "طويلة" مع ماركو روبيو وأن الرئيس بولا تينوبو أعطى "موافقته" على الضربات الأميركية.



وكانت وزارة الخارجية النيجيرية قد قالت في بيان فجر الجمعة "تواصل السلطات النيجيرية انخراطها في تعاون أمني منظم مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمواجهة التهديد المستمر للإرهاب والتطرف العنيف".