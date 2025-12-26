مصر والصومال وتركيا وجيبوتي تندد باعتراف إسرائيل بأرض الصومال دولة ذات سيادة

أعلنت مصر أن وزراء خارجية الصومال ومصر وتركيا وجيبوتي نددت باعتراف إسرائيل بأرض الصومال دولة ذات سيادة.



وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان عقب اتصال هاتفي بين وزراء خارجية الدول الأربع "أكد الوزراء على الرفض التام وإدانة اعتراف إسرائيل باقليم أرض الصومال، وشددوا على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد".



وأضاف البيان أن الوزراء "شددوا على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية".