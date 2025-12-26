الخارجية السورية: تفجير المسجد في حمص "محاولة يائسة" لزعزعة الاستقرار

اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن تفجير المسجد في حي ذات غالبية علوية في حمص يأتي في سياق "المحاولات اليائسة" لزعزعة الاستقرار، متعهدة بـ"محاسبة المتورطين"، بعد مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.



ودانت في بيان "العمل الإجرامي الجبان"، معتبرة أنه "يأتي في سياق المحاولات اليائسة المتكررة لزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين أبناء الشعب السوري".



وجددت "موقفها الثابت في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره"، مشددة على أن "مثل هذه الجرائم لن تثني الدولة السورية عن مواصلة جهودها في ترسيخ الأمن وحماية المواطنين ومحاسبة المتورطين".