زيلينسكي: روسيا هاجمت أوكرانيا بحوالي 500 طائرة مسيرة و40 صاروخا خلال الليل

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت أن روسيا هاجمت أوكرانيا بما يقرب من 500 طائرة مسيرة و40 صاروخا خلال الليل، مستهدفة البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية المدنية.



وكتب زيلينسكي على منصة إكس: "إذا حولت روسيا حتى فترة الكريسماس (عيد الميلاد) ورأس السنة الجديدة إلى فترة من المنازل المدمرة والشقق المحترقة ومحطات الطاقة المدمرة، فلا يمكن الرد على هذا النشاط المريض إلا بخطوات قوية حقا"، داعيا الولايات المتحدة وأوروبا إلى الضغط على موسكو بشكل أقوى.