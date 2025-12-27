ترامب يعلن رفضه الاعتراف باستقلال أرض الصومال

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه الاعتراف باستقلال أرض الصومال، وذلك عقب اعتراف اسرائيل رسميا بالجمهورية المعلنة من طرف واحد والمنفصلة عن الصومال.وأجاب ترامب "لا" عندما سئل في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" إن كان سيحذو حذو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ويعترف بها، متسائلا: "هل يعرف أحد ما هي أرض الصومال، حقا؟".