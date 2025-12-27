زيلينسكي يعلن أنه سيتحدث عبر الفيديو مع حلفائه الأوروبيين قبل لقائه ترامب الأحد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أثناء توجهه إلى الولايات المتحدة، أنّه سيتحدث عبر الفيديو مع حلفائه الأوروبيين أثناء توقفه في كندا قبل لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقال زيلينسكي للصحافيين عبر تطبيق مراسلة، "نحن الآن على متن رحلة جوية إلى فلوريدا في الولايات المتحدة. في طريقنا، سنتوقف في كندا، وسألتقي برئيس الحكومة (مارك) كارني. ونخطط معا للتحدث عبر الإنترنت مع القادة الأوروبيين".