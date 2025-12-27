زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب تايوان

ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات الساحل الشمالي الشرقي لتايوان السبت، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، من دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية في تايوان التي قالت إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات، أنه وقع عند الساعة 23,05 بالتوقيت المحلي(15,05 بتوقيت غرينتش) على عمق 73 كيلومترا في البحر قبالة مقاطعة ييلان.وهذا الزلزال الكبير الثاني الذي يضرب الجزيرة خلال أسبوع، بعد زلزال بلغت قوته 6 درجات الأربعاء.من جهته، أبلغ مكتب إطفاء مقاطعة ييلان وكالة فرانس برس بأنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزلزال تسبب باهتزاز مبان في العاصمة تايبيه وشعر به سكان تايوان بأكملها.