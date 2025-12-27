واشنطن تدعو تايلاند وكمبوديا إلى التنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار

رحّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا، ودعا الجانبين إلى "احترام هذا الالتزام بشكل فوري".وأضاف روبيو في بيان بعدما تعهد البلدان الواقعان في جنوب شرق آسيا إنهاء الاشتباكات الحدودية التي أسفرت عن مقتل العشرات في الأسابيع الأخيرة: "ندعو كمبوديا وتايلاند إلى احترام هذا الالتزام بشكل فوري وتنفيذ بنود اتفاقات كوالالمبور للسلام بشكل كامل".