المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعلن "التعبئة العامة" ضد الجهاديين

أقرّ المجلس العسكري الحاكم في النيجر التعبئة العامة لمحاربة التمرد الجهادي في البلاد المستمر منذ فترة طويلة، وفق بيان حكومي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.وأشار النص إلى أن هذه التدابير مدفوعة خصوصا بـ"ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي الوطنية" و"حماية السكان" وكذلك "مؤسسات الدولة ومصالحها الحيوية من أي تهديد داخلي أو خارجي".