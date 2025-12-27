زيلينسكي يزور كندا ويتلقى دعما أوروبيا قبل لقائه ترامب وبعد قصف روسي لكييف

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إلى كندا، عشية اجتماعه المرتقب في فلوريدا مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، وبعد ضربات روسية مكثّفة استهدفت العاصمة كييف ومحيطها وأسفرت عن مقتل شخصين وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل.



ويُتوقع أن تركز محادثات الرئيسين الأوكراني والأميركي على "المسائل الحساسة" المتمثلة في مصير منطقة دونباس الأوكرانية والضمانات الأمنية الغربية لكييف، في إطار المفاوضات المتعلقة بالخطة الأميركية الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات مع روسيا.



وعرّج زيلينسكي في طريقه إلى فلوريدا على كندا حيث أجرى محادثات مع رئيس وزرائها مارك كارني قبل مكالمة بالفيديو مقررة مع حلفاء كييف الأوروبيين.



وأكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس السبت أن زيلينسكي يحظى "بالدعم الكامل" من القادة الأوروبيين وكندا.



أما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين فشددت عبر منصة إكس عقب اتصال هاتفي بين القادة الأوروبيين وزيلينسكي على أن ضرورة أن يكون السلام "عادلا ودائما ويصون سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".



وقال زيلينسكي من مدينة هاليفاكس الكندية: "يجب أن نضع حدا لهذه الحرب، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى أمرين هما الضغط على روسيا وتوفير دعم قوي بما يكفي لأوكرانيا".

