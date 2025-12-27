زيلينسكي: سأجري محادثات مع زعماء أوروبيين بعد اجتماع ترامب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيجري محادثات مع زعماء أوروبيين بعد اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب غدا الأحد وسط سعي كييف إلى اتخاذ موقف أقوى لمنع روسيا من إطالة أمد الحرب في أوكرانيا.



وأضاف زيلينسكي أنه تحدث مع مجموعة من شركاء أوكرانيا لتنسيق الأولويات على المسار الدبلوماسي.



وذكر في منشور على "تيليغرام": "غدا، بعد الاجتماع مع الرئيس ترامب، سنواصل النقاش".