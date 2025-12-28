زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب سواحل شمال بيرو

أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض اليوم الأحد بوقوع زلزال بقوة 5.8 درجات بالقرب من سواحل شمال بيرو.



وقال المركز إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات .