المملكة المتحدة تبرم اتفاقا مع أنغولا وناميبيا لإعادة المهاجرين
أخبار دولية
2025-12-27 | 23:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
المملكة المتحدة تبرم اتفاقا مع أنغولا وناميبيا لإعادة المهاجرين
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية في وقت متأخر السبت أن أنغولا وناميبيا وافقتا على قبول عودة المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين، بعد أن هددت الحكومة البريطانية بفرض عقوبات تتعلق بتأشيرات الدخول على الدول التي ترفض التعاون في هذا الصدد.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم حرمان جمهورية الكونغو الديمقراطية من خدمات التأشيرات السريعة والمعاملة التفضيلية لكبار الشخصيات وصناع القرار، لعدم استيفائها متطلبات بريطانيا لتحسين التعاون.
وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود إن بريطانيا قد تُصعِّد الإجراءات إلى وقف كامل للتأشيرات لجمهورية الكونغو الديمقراطية ما لم "يتحسن التعاون بشكل سريع".
وأضافت: "نتوقع من الدول الالتزام بالقواعد. إذا لم يكن لأحد مواطنيها الحق في البقاء هنا، فيجب عليها إعادته".
وتمثل هذه الاتفاقيات أول تغيير جوهري في إطار الإصلاحات التي أُعلن عنها الشهر الماضي لجعل وضع اللاجئ موقتا وتسريع ترحيل من يصلون إلى بريطانيا بطريقة غير شرعية.
وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر إن المملكة المتحدة "رحّلت أكثر من 50 ألف شخص لا يحق لهم البقاء" منذ تموز من العام الماضي، بزيادة قدرها 23 بالمئة عن الفترة السابقة، وأصدرت تعليماتها للدبلوماسيين بجعل عمليات الإعادة أولوية قصوى.
أخبار دولية
المتحدة
اتفاقا
أنغولا
وناميبيا
لإعادة
المهاجرين
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
13:00
المنخفض الجويّ مستمر مع تدفّق رياح شمالية باردة
حال الطقس
13:00
المنخفض الجويّ مستمر مع تدفّق رياح شمالية باردة
2
حال الطقس
06:29
لبنان دخل تحت تأثير منخفض جوي والثلوج بدأت تغطي القمم... هذه التفاصيل
حال الطقس
06:29
لبنان دخل تحت تأثير منخفض جوي والثلوج بدأت تغطي القمم... هذه التفاصيل
3
أخبار لبنان
11:29
وزارة الصحة تحذر من موجة الإنفلونزا الموسمية A(H3N2) وتدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية
أخبار لبنان
11:29
وزارة الصحة تحذر من موجة الإنفلونزا الموسمية A(H3N2) وتدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية
4
حال الطقس
00:56
بين الإنفراجات والأمطار الغزيرة والثلوج... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:56
بين الإنفراجات والأمطار الغزيرة والثلوج... هذه تفاصيل الطقس
5
أخبار لبنان
08:31
وزارة الخارجية توضح: لا تعطيل إداريا ولن نرضخ للحملات الممنهجة
أخبار لبنان
08:31
وزارة الخارجية توضح: لا تعطيل إداريا ولن نرضخ للحملات الممنهجة
6
أخبار دولية
02:14
"سانا": إنقاذ أشخاص من الغرق أثناء محاولتهم عبور نهر الكبير الجنوبي بين لبنان وسوريا
أخبار دولية
02:14
"سانا": إنقاذ أشخاص من الغرق أثناء محاولتهم عبور نهر الكبير الجنوبي بين لبنان وسوريا
7
تقارير نشرة الاخبار
06:46
بعد الحديث عن إنتشار H3N2... هل نحن أمام موجة صحية جديدة وما هي أبرز سبل الوقاية والمعالجة؟
تقارير نشرة الاخبار
06:46
بعد الحديث عن إنتشار H3N2... هل نحن أمام موجة صحية جديدة وما هي أبرز سبل الوقاية والمعالجة؟
8
أخبار لبنان
02:41
وزارة الزراعة: تحصين 26,608 أبقار ضد الحمى القلاعية في 2,460 مزرعة ضمن اليوم الثامن من الحملة الوطنية
أخبار لبنان
02:41
وزارة الزراعة: تحصين 26,608 أبقار ضد الحمى القلاعية في 2,460 مزرعة ضمن اليوم الثامن من الحملة الوطنية
