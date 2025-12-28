روسيا: سيطرنا على 6 بلدات وقرى في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن القوات الروسية سيطرت على ست بلدات وقرى أوكرانية هي ميرنوهراد وأرتيميفكا ورودينسكي وفيلنه في منطقة دونيتسك وهولايبول وستيبنوهيرسك في منطقة زابوريجيا.



ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقرير الوارد عن ساحة المعركة.