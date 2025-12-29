كتائب القسام تؤكد استشهاد المتحدث باسمها أبو عبيدة في غارة إسرائيلية في غزة

أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استشهاد المتحدث بإسمها أبو عبيدة في غارة إسرائيلية قبل أشهر عدة في مدينة غزة.



وقال المتحدث الجديد باسم القسام في كلمة متلفزة بثتها فضائية الأقصى التابعة لحماس، إن القسام "تزف المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة صوت الأمة الهادر ورجل الكلمة" مبينة أن اسم أبو عبيدة هو "حذيفة سمير عبد الله الكحلوت".

