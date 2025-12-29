إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

أغلق أصحاب محلات في طهران متاجرهم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، وتجمّعوا احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي في إيران والانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية.



وأفادت وكالة أنباء "إيلنا" نقلا عن أحد صحافييها، بـ"تظاهرات" حول أسواق عدة تقع في وسط العاصمة.



وذكرت أنّ المحتجين "يطالبون بتدخل فوري للحكومة للحد من تقلّبات سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة".



وسجّلت العملة الوطنية الريال، مستوى قياسيا جديدة مقابل الدولار الأحد، وفقا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).



ويؤدي انخفاض قيمة العملة إلى تضخّم مفرط وتقلّبات عالية في الأسعار، حيث ترتفع بعض الأسعار بشكل حاد من يوم لآخر.



ونقلت "إيلنا" عن أحد المتظاهرين قوله إنّ "مواصلة أي نشاط مهني في ظل هذه الظروف أصبح أمرا مستحيلا".

