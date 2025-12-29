زيلينسكي ينفي شن هجوم على مقر بوتين: موسكو تُمهّد ببساطة لتنفيذ ضربات

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمحاولة "تقويض" الجهود الدبلوماسية بين كييف وواشنطن، وذلك بعد اتهام موسكو لأوكرانيا بإطلاق طائرات مسيّرة باتجاه مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال زيلينسكي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إن "روسيا تعود مجددا، مستخدمة تصريحات خطيرة لتقويض كل نتائج جهودنا الدبلوماسية المشتركة مع فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب".



وندّد زيلينسكي بما اعتبره "كذبا" من جانب روسيا، إزاء استهداف مقر إقامة بوتين، معتبرا أن موسكو "تُمهّد ببساطة لتنفيذ ضربات، على الأرجح على العاصمة، وربما على مبان حكومية".